شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينهى موسم شراء القمح المحلى بمشتريات تزيد عن 5 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة العراقية اليوم الخميس إنها أغلقت موسم شراء القمح المحلي، واشترت ما يزيد عن خمسة ملايين طن من القمح.
كانت وزارة الزراعة قالت إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في فترة الحصاد التي تمتد بين أبريل ومايو.
كان العراق، وهو مستورد رئيسي للقمح في الشرق الأوسط، قال في مارس إنه سيحتاج لاستيراد مليون طن من القمح في العام الجاري لتعزيز الاحتياطيات في ظل تنامي المخاوف من أن التدابير التي اتخذت لمكافحة جائحة فيروس كورونا ستبطئ سلاسل إمدادات الغذاء.
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