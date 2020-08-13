شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بعد تقرير أوبك والمخزونات الأمريكية تقدم الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس بعد أن قالت أوبك إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط المخزونات مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربح نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل بعد أن كسب 2.6 بالمئة أمس الأربعاء.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "أوبك أصدرت توقعا شهريا سلبيا أشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط على نحو أكثر حدة في 2020 مقارنة مع ما كان متوقعا في السابق بسبب فيروس كورونا وهناك شكوك إزاء التعافي في العام القادم".

لكن تقريرا حكوميا أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي إذ عززت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب.

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وارتفع الطلب الأمريكي على الوقود إلى 19.37 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مارس آذار، بحسب ما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما نزل إنتاج الخام إلى 10.7 مليون برميل يوميا من 11 مليون برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.9 مليون برميل.

وساهمت مراجعة بالخفض من جانب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لإنتاج الولايات المتحدة من النفط في العام الجاري في دعم الأسعار.

ومن المتوقع انخفاض إنتاج الخام الأمريكي 990 ألف برميل يوميا هذا العام إلى 11.26 مليون برميل يوميا، ما يزيد عن تراجع قدره 600 ألف برميل يوميا توقعته الإدارة الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الطلب العالمي على النفط يظل محل شك.