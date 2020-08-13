شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بصعود سعر أوقية الذهب إلى 2000 دولار مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع ناجى فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، أن تصعد أوقية الذهب إلى ألفى دولار مرة أخرى مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن الذهب رغم انخفاضه على مدار جلسات التداول يوم الثلاثاء 11 اغسطس إلا أنه قلص هذه الخسائر وصعد بصورة جيدة بأكثر من 40 دولارا تقريبا

وفى سياق متصل، أضاف فرح لـ"الخليج 365"، أن تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، فقد تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.

وأضاف عضو شعبة المعادن الثمينة، أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجع بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.

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وبحسب فرج، أثبتت التقارير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019.

وتابع عضو شعبة المعادن الثمينة، أن هناك عدة مؤشرات أكدت أن الذهب سيواصل الصعود خاصة أنه حقق أفضل أداء شهرى فى نحو أربع سنوات ونصف نتيجة انخفاض الدولار الشهر الماضى، لافتًا إلى أن نشر بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادى ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا

العلاقة بين الذهب والدولار فى مصر طردية فكلما شهد الدولار هبوطا كبيرا أو ملحوظا فإن المعدن النفيس يتأثر بهذا الهبوط، وتستجيب الأسعار له وتتراجع الأعيرة المختلفة، شرط أن يكون سعر أوقية الذهب عالميا مستقر أو حتى به زيادة محدودة، وهكذا.