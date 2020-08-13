شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف- تحليل - 13-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج العوامل الإيجابية لنلاحظ تشكيله مؤخرا لاندفاع صاعد قوي مبتعدا بذلك عن الدعم الأولي المستقر عند 124.50 وليحاول الثبات فوق الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 126.00. ففي حال تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, نتوقع استئنافه للهجوم الصاعد لتمتد التداولات بذلك نحو 126.60 وصولا لمقاومة القناة الفرعية الصاعدة والمستقرة حاليا قرب 127.20. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.65 و 126.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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