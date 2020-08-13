شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-تحليل - 13-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم امس اندفاع إيجابي جديد ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 139.65 محاولا إيجاد منفذ لاستئناف التداولات الرئيسية الصاعدة ننصح بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب لنتفادى أي ارتداد سلبي قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة, بينما الثبات فوق هذا الحاجز سيمكنه من تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 140.80 و 142.35 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.60 و 140.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق