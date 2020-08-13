شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-تحليل - 13-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم امس اندفاع إيجابي جديد ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 139.65 محاولا إيجاد منفذ لاستئناف التداولات الرئيسية الصاعدة ننصح بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب لنتفادى أي ارتداد سلبي قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة, بينما الثبات فوق هذا الحاجز سيمكنه من تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 140.80 و 142.35 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.60 و 140.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-تحليل - 13-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.