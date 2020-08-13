شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقاوم سلبية ستوكاستيك– تحليل - 13-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر البلاتين مؤخرا لبعض الضغوط السلبية نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء وتشكيله لموجه سلبية, إلا أن ذلك لم يؤثر على الثبات الإيجابي باستقراره التداولات فوق الدعم الأولي المتمركز عند 915.00.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد والذي سيمكنه من مواصلة الارتفاع ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 980.00 والذي بتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 1040.00 و 1105.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد