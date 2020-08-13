شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يعاود الارتفاع– تحليل -13-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره الإيجابي بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم المستقر عند 2.7700 لنلاحظ اندفاعه بإيجابية نحو الهدف الأول المستقر عند 2.8600, ما سبق يعزز سيطرة المسار الصاعد لنبقى على توقعنا الإيجابي والذي يستهدف حاليا مستوى 3.000 وصولا نحو 3.1200 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.9400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يعاود الارتفاع– تحليل -13-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.