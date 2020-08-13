شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يعاود الارتفاع– تحليل -13-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره الإيجابي بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم المستقر عند 2.7700 لنلاحظ اندفاعه بإيجابية نحو الهدف الأول المستقر عند 2.8600, ما سبق يعزز سيطرة المسار الصاعد لنبقى على توقعنا الإيجابي والذي يستهدف حاليا مستوى 3.000 وصولا نحو 3.1200 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.9400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم