شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ الثالث من آب/أغسطس الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 1.1812، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1784 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1817، بينما حقق الأدنى له عند 1.1782.

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هذا وتترقب الأسواق من قبل ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على انكماش 0.5% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو ومقابل نمو 0.6% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 1,120 ألف طلب مقابل 1,186 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر انخفاضاً بواقع 209 ألف طلب إلى 15,898 ألف طلب مقابل 16,107 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.4% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.7% مقابل 3.8%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن كون الحزبان الجمهوري والديمقراطي لا يزالان على بعد أميال في مفاوضاتهما حول حزمة الإغاثة من الفيروسات.