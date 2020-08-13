شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الثالث من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظلال متابعة المستثمرين للتطورات حول اعتماد لقاح لفيروس كورونا وحول محادثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات.

وفي تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.14% لتتداول عند مستويات 42.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.57$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 42.67$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر القادم 0.07% لتتداول عند 45.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.32$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 45.43$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 93.29 مقارنة بالافتتاحية عند 93.37، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.44.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 1,120 ألف طلب مقابل 1,186 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر انخفاضاً بواقع 209 ألف طلب إلى 15,898 ألف طلب مقابل 16,107 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.4% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.7% مقابل 3.8%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن كون الحزبان الجمهوري والديمقراطي لا يزالان على بعد أميال في مفاوضاتهما حول حزمة الإغاثة من الفيروسات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر تقلص العجز إلى 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من آب/أغسطس مقابل 7.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بعجز 3.4 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 514.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 15% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 24% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام إدارته صفقة بقيمة 1.5$ مليار لشراء 100 مليون جرعة من لقاح شركة "موديرنا" الامريكية الواعد من أجل المساهمة في احتواء جائحة كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع أفادت وزير الصحة الروسي بأن اللقاح الروسي للفيروس التاجي والذي تم تسجيله الثلاثاء في بلاده وأعلن عن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، قد يكون متاح في غضون أسبوعين.

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ويذكر أن اللقاح الروسي لفيروس كورونا والذي نوه بوتين لكونه خضع لكافة التجارب اللازمة وثبتت فاعليته في توقير مناعة مستقرة لمن حصلوا عليه، موضحاً أن أبنه حصلت على القاح عقب الاختبارات التي استغرقت قرابة شهرين، لقى تشكيك واسع النطاق من مسئولين أمريكيين ومن دول أخرى، وقد صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي عن كون موسكو تخاطر بأرواح مواطنيها ومواطني دول أخرى بهذا اللقاح غير المثبت بعد.

ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت بأنها قد تقوم باعتماد اللقاح الروسي لكورونا عقب إجراء الدراسات العالمية عليه، موضحه أنها تقوم بالتنسيق مع السلطات الروسية وعلمائها حول ذلك اللقاح المبتكر، مضيفة أنه في حالة أثبت نجاحه فستقوم باعتماده من قبلها، مع التأكيد على أن اللقاح يحتاج إلى دراسات واختبارات دولية للحصول على تسجيل وترخيص عالمي قبل توفيره عالمياً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بتراجع الطلب على النفط خلال العام الجاري 2020 بنحو 9.06 مليون برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة لأوبك عند 8.95 مليون برميل يومياً، مع أفادت المنظمة بأن أسعار النفط قد تتأثر سلبياً في النصف الثاني من هذا العام بسبب المخاوف من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا وارتفاع المخزونات العالمية.

وفي نفس السياق، فقد أكدت أوبك على أهمية المضي قدماً في جهود إعادة توازن سوق النفط العالمي عن طريق تعديل إنتاجها ليوازي الطلب في الأسواق العالمية، مع تطرقها لكون توقعاته الطلب العالمي على خام أوبك تراجعت بنحو 400 ألف برميل يومياً في 2020 وبنحو 500 ألف برميل يومياً في 2021 وأن ذلك يرجع جزئياً ارتفاع العرض من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة بالتزامن مع تراجع الطلب في الأسواق العالمي على النفط.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا بالأمس عن توقعاتها بتراجع الإنتاج الأمريكي بنحو 990 ألف برميل يومياً في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يومياً مقارنة بتوقعاتها السابقة بتراجع 600 ألف برميل يومياً، كما كشفت الإدارة عن توقعاتها بتراجع الاستهلاك الأمريكي للنفط بنحو 2 مليون برميل يومياً إلى 18.46 مليون برميل يومياً في 2020 مقارنة بتوقعاتها السابقة بتراجع الاستهلاك بنحو 2.12 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر أعرب الأحد الماضي عن كون هناك إشارات على تعافي الطلب على النفط في آسيا عقب رفع حالة الإغلاق في العديد من الدول، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الجمعة الماضبة بأن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي بواقع 400 ألف برميل يومياً إضافية في آب/أغسطس الجاري وأيلول/سبتمبر المقبل.

بخلاف ذلك، تطلع الأسواق إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين في منتصف هذا الشهر والتي تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وبالأخص عقب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى إجمالي 176 منصة، لتعكس تراجعها الأسبوع العشرين في واحد وعشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 522 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض خلال الأسبوع الماضي بواقع 100 ألف برميل، ليعكس أول تراجع أسبوعي في نحو شهرين، إلى 11.0 مليون برميل يومياً، موضحاً بذلك تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 ويرجع ذلك إلى إغلاق العديد من منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.