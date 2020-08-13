شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تصدر قرابة الـ 9 آلاف عقد إلكتروني للأراضي السكنية في يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية 8727 عقداً للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الأراضي شملت 5273 أرضاً في منطقة جازان، و709 أراضٍ في منطقة مكة المكرمة، و699 أرضاً في منطقة الرياض، و496 أرضاً في منطقة القصيم، و460 أرضاً في منطقة عسير، و327 في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 239 أرضاً.

وأكد البرنامج أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 مترا مربعا إلى 527 مترا مربعا للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني.

يشار إلى أن ذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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ومنذ أيام، واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يوليو الماضي نحو 23 مشروعاً في 11 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

يُذكر أن برنامج سكني كان قد أعلن في وقت سابق عن مستهدفاته لعام 2020 والتي من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.

وكان برنامج "سكني" قد أعلن عن استفادة أكثر من 9 آلاف أسرة خلال شهر يونيو الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، وذلك ضمن سادس دفعات العام الجاري 2020.

وكان البرنامج قد أعلن أيضا في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.