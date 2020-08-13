شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تعلن دخول 50 شركة رقمية جديدة سوق المنافسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "رواد التقنية" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن دخول 50 شركة تقنية جديدة في مجال الحلول والتطبيقات الابتكارية سوق المنافسة.

ويأتي ذلك بعد أن نجح البرنامج في تطوير نماذج أعمالها وتمكين رواد ورائدات الأعمال السعوديين على خلق أسواق مبتكرة لهذه الحلول عبر تبني أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات المناسبة ودعمهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويشكل دخول الشركات الرقمية الوطنية الجديدة لسوق تقنية المعلومات دلالة على نضوج السوق تنظيمياً وقدرة السوق السعودي على تبني الحلول والابتكارات الرقمية الجديدة في ظل تكامل النظام البيئي المناسب الذي يشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

يشار إلى أن الوزارة استهدفت في استراتيجيتها لتنمية القطاع، تطوير قدرات المملكة الرقمية واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، إضافة إلى تحفيز الابتكار والريادة الرقمية والاستثمار في القطاع بما يمكن رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.