شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية تداول القطن الجديدة فى 4 محافظات بعد القرار الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى تطبيق الآلية الجديدة لتداول القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، الموسم الماضى، وكان من المنتظر تعميم تطبيق الآلية على كل المحافظات العام الجارى، بحيث تشارك شركات القطاع الخاص مع شركات القطن التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج.

وفى هذا السياق أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا وزاريا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.

ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على أن تقدم اللجنة تقريرًا شهريًا للوزيرين بشأن حركة التداول على أن يكون تداول الاقطان فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية وفقًا للنظام الذى حدده القرار.

وبحسب الآلية التى تم تطبيقها فى محافظتى الفيوم وبنى سويف فإنه سبتم تطبيق نفس الالية فى محافظتى الشرقية والبحيرة.

وتحقق المنظومة الجديدة سعرا عادلا للمزارعين من خلال المزايدة على أقطانهم بما يضمن الحصول على أفضل عائد، حيث يتم فتح المزاد بمتوسط السعر العالمى للقطن بين القطن الأمريكى البيما طويل التيلة واندكس A، كما تحقق المنظومة الجديدة الشفافية فى عملية البيع حيث يقوم المزارعون بتسليم أقطانهم - مباشرة ودون وسطاء - إلى مراكز التجميع وعددها 17 مركزا فى الفيوم وبنى سويف ليتم إجراء مزاد علنى عليها، وسيتم فتح مراكز توزيع فى الشرقية والبحيرة.

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وتفتح مراكز التجميع، أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا ما عدا يوم الجمعة، كما تقوم بتوزيع أكياس من الجوت ودوبارة قطنية على المزارعين لتسليمها معبأة بالأقطان لضمان الحفاظ على المحصول من التلوث.

وتلتزم الشركة الراسى عليها المزاد - وفقا لمنظومة التداول الجديدة - بسداد 70% من ثمن المحصول للمزارع فور انتهاء المزاد على أن تسدد باقى المبلغ 30% خلال أسبوع من إجراء المزاد وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافى، حيث بلغ متوسط سعر الشراء للقنطار نحو 2120 جنيهًا، والسعر فى آخر مزاد نحو 1900 جنيه نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية.

يأتى هذا وسط استمرار عزوف شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال تجارة الأقطان عن المشاركة فى تلك المزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد، وهو ما تسعى الحكومة لتلافيه المرسم الجارى بمشاركة كل الشركات، حيث يتوجب على الشركات الراغبة بالاشتراك فى هذه المزادات التسجيل لدى شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع - وتقديم خطاب ضمان سارى حتى نهاية موسم جنى القطن فى 30 نوفمبر 2019.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز فى المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتى: وهى الفيوم، طامية، سنورس، أطسا، أبشواى، يوسف الصديق)، و8 مراكز فى المراكز الإدارية بمحافظة بنى سويف فى بنى سويف، إهناسيا، الفشن، ببا، الواسطى، وسمسطا خلال الموسم الماضى.

يشار أن سعر قنطار القطن تراوح سعره الموسم الماضى من 1900 جنيه حتى 2100 جنيه.