شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي بنسبة بلغت 0.25% بما يعادل 19.32 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.
تستمر توقعاتنا الإيجابية كما هي خلال تداولاته القادمة، فطيلة ثبات الدعم 7,408.71، سيصعد المؤشر ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,408.71 ومستوى المقاومة 7,808.54.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
87
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
97
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عدد أسهم الشركات الثابتة
13
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عدد أسهم الشركات المتداولة
197
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