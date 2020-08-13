شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية ووسط تسعير المستثمرين محادثات المشرعين الأمريكيين حول حزمة الإغاثة من الفيروسات والتي قد تكون وصلت إلى طريق مسدود حتى أشعار أخر.

هذا وقد عن تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضخم والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.9% مقابل 1.6% في حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.1%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 3.2% في تموز/يوليو الماضي، وقبل الكشف عن بيانات سوق العمل لاستراليا مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعها للأعلى لها في 22 عام إلى 7.5% مقابل7.4% في حزيران/يونيو، دون التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.8%، بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاع بنحو 114.7 ألف مقابل ارتفاع بنحو 228.4 ألف، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 30.0 ألف.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.10% ليربح 17.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,623.18، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.88% ليربح هو الأخر 428.38 نقطة ويصل إلى المستوى 23,272.34.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.32% ليخسر 15.06 نقطة ويصل إلى المستوى 4,632.58، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 1.64 نقطة ويصل إلى المستوى 3,317.63.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.24% ليخسر 60.08 نقطة ويصل إلى المستوى 25,183.94، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.80% ليربح 19.39 نقطة ويصل إلى المستوى 2,451.74.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.28% ليربح 32.49 نقطة ويصل إلى المستوى 11,524.40، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.71% ليخسر 43.45 نقطة ويصل إلى المستوى 6,088.60.