الدولار مقابل الفرنك ينخفض بقوة – تحليل - 13-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بشكل قوي بعد أن فشل السعر بتجاوز حاجز المقاومة الأفقي 0.9187، مما يضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، في طريقه لزيارة القاع المسجّل مؤخراً عند 0.9056 مبدئياً.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، وكسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8965 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الاتجاه الهابط سيبقى قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات 0.9187 ثم 0.9213 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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