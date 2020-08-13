شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لاختراق مستوى 0.7170 لكنه أغلق الشمعة اليومية دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستويات 0.7065 ثم 0.7000 كمحطات رئيسية تالية.
بالمقابل، نشير إلى أن تأكيد اختراق 0.7170 سيعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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