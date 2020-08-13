شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ومحاولة العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، معززاً فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 47.60 كمحطة رئيسية تالية.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 44.40 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 13-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.