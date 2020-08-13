شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ومحاولة العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، معززاً فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 47.60 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 44.40 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد