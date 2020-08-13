شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 43.05، وأكّد العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص تجاوز المستوى المذكور أعلاه لامتداد الموجة الصاعدة نحو 45.00 كمحطة تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 41.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد