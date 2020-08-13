شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصطدم محاولات سعر الفضة الإيجابية بسقف مقاومة أفقي قوي يتواجد عند 26.10، ويحتاج السعر لتخطي هذا المستوى لتعزيز فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث لا زلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستويات 25.06 و23.60 لاستمرارها.

نشير إلى أن أهدافنا الإيجابية الرئيسية تبدأ عند 26.90 وتمتد إلى 29.80 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 27.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد