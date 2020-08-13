شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس دون مستوى 1934.68 الذي يشكّل مقاومة قوية أمام محاولات الذهب للارتفاع، لكننا نلاحظ أن السعر بدأ اليوم بارتفاع ملحوظ ليهاجم هذا المستوى ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار السيناريو الإيجابي المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1967.90 ثم 2008.80 كمحطات رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد اختراق 1934.68 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد ليتجه نحو اختبار مناطق 1901.80 ثم 1860.90 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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