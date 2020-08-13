شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية بشكل قوي ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.3200، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، لتصل الأهداف التالية إلى 1.3112.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3362 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط