شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الهابط الطفيف ليقترب من اختبار أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 106.44 بعد اختراقه مسبقاً، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من العزم السلبي، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 107.68، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 106.44.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 107.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد