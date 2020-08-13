شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الهابط الطفيف ليقترب من اختبار أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 106.44 بعد اختراقه مسبقاً، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من العزم السلبي، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 107.68، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 106.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 107.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 13-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.