الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يصمد فوق الدعم – تحليل - 13-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل خط الدعم الذي يظهر بالصورة أرضية قوية أمام محاولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار السلبية الأخيرة، مما دفع بالسعر للارتفاع من جديد والتخلي عن فكرة الانخفاض، ليتجه نحو استئناف المسار الرئيسي الصاعد وزيارة متوقعة لمناطق 1.3185 مبدئياً.

 

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3095 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المقترح، بينما كسر 1.3035 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2965 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3170

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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