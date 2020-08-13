شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصمد فوق الدعم – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل خط الدعم الذي يظهر بالصورة أرضية قوية أمام محاولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار السلبية الأخيرة، مما دفع بالسعر للارتفاع من جديد والتخلي عن فكرة الانخفاض، ليتجه نحو استئناف المسار الرئيسي الصاعد وزيارة متوقعة لمناطق 1.3185 مبدئياً.
لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3095 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المقترح، بينما كسر 1.3035 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2965 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يصمد فوق الدعم – تحليل - 13-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.