شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافى سريعاً – تحليل - 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس بارتفاع قوي مستقراً فوق المتوسط المتحرك 50، ليبطل السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه للتوجه نحو مستوى 1.1908 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.1737.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1908

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد