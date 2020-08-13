شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم اميانتيت (2160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم أعلى مستوى المقاومة 11.36، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.52% بما يعادل 0.06 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، فطيلة استقراره أعلى مستوى 11.36 نتوقع له استهداف مستوى المقاومة 13.62.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.66 ومستوى المقاومة 12.34.
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