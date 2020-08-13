شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الباحة (4130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 18.38، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.93% بما يعادل 0.34 نقطة، تحت مظلة سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.38، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 20.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.00.