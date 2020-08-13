شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كهرباء السعودية (5110) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -0.02 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 15.22 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.22 ومستوى المقاومة 16.00.

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