شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يستند لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، ليستند السهم إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.45% بما يعادل -0.15 نقطة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 34.00 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.40 ومستوى المقاومة 34.00.

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