شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق سهم زجاج (2150) عالياً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى اعلى مستوياته منذ شهر يناير لعام 2016، محققاً مكاسب حادة بنسبة بلغت 9.94% بما يعادل 2.20 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 22.57، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.57 ومستوى المقاومة 26.00.