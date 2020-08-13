شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إعادة (8200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.32% بما يعادل -0.03 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 9.70 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.70.