شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نسيج (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.33% بما يعادل 0.18 نقطة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 14.08.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.08، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.00.