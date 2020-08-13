شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العالمية (8280) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.66% بما يعادل 0.12 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.24.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.58 ومستوى المقاومة 19.00.
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