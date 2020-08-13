شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار اللحوم بالسوق المحلى والكندوز يتراوح بين 120 – 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 12-8-2020 انخفاضا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 – 140 جنيها مقابل 130- 150 جنيها وسجلت أسعار السجق 100 -140 جنيها الكيلو مقابل 120 – 140، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو فيما سجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 4-8-2020، بين 130- 160 جنيها للكيلو.

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وتشير البيانات التى وردت عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات اللحوم كانت ضمن قائمة أهم السلع التى ساهمت فى تراجع الواردات خلال مايو الماضى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 4.16 مليار دولار مايو الماضى، مقابل 6.78 مليار دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 38.7%.

وضمت قائمة أهم السلع التى تراجعت وارداتها كلا من المواد الأولية من الحديد أو الصلب إلى 261.2 مليون دولار، مقابل 284.4 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 26.9%، يليها الواردات من المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية وبلغت 190 مليون دولار مايو الماضى، مقابل 260 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 26.9%.