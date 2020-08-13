شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب تفوق بيانات سوق العمل الاسترالي على التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من آب/أغسطس الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 0.7169 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7162، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7188، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7157.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 3.2% في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.5% مقابل7.4% في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.8%، بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاع بنحو 114.7 ألف مقابل ارتفاع بنحو 228.4 ألف، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 30.0 ألف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 1,120 ألف طلب مقابل 1,186 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر انخفاضاً بواقع 209 ألف طلب إلى 15,898 ألف طلب مقابل 16,107 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.4% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.7% مقابل 3.8%، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين لما ستسفر عنه محادثات الحزب الجمهوري والديمقراطي حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات والتي قد تكون وصلت إلى طريق مسدود بين المشرعين الأمريكيين حتى أشعار أخر.