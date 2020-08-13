شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في استراليا دون التوقعات خلال تموز/يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى 7.5% مقابل 7.4% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.8%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاع بنحو 114.7 ألف مقابل ارتفاع بنحو 228.4 ألف والتي عدلت من ارتفاع بنحو 210.8 ألف في حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 30.0 ألف.

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