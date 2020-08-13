ارتفاع المخزون النفطى بالدول الصناعية لـ34 مليون برميل فى يونيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفـع المخـزون التجارى النفطى فـى الـدول الصـناعية خـلال شـهر يونيـو 2020 بحوالى 34 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حـوالى 3250 مليـون برميـل.
كمـا ارتفـع المخزون الاستراتيجى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وجنوب أفريقيا والصـين بحوالى 3 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1860 مليون برميل وذلك وفقا لتقارير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.
يذكر أن المخزون التجارى القابل للاستخدام ومخزون الدول المنتجة يشتمل مخزون الدول المنتجة على النفط الخام الذى تحتفظ به الدول المصدرة حيث تتوفر لدى العديد منها قدرات تخزينية كبيرة نسبيًا عند موانئ التصدير.
أما المخزون التجارى القابل للاستخدام فيشمل على المخزون التجارى لدى الشركات النفطية الذى يزيد على الحد الأدنى من مستويات التشغيل المطلوبة وهى 55 يومًا بالإضافة إلى مخزون الأمان المحتفظ به من قبل تلك الشركات قرب مراكز الاستهلاك الرئيسية.
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