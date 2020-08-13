شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لهدفه السعري المتوقع عند 5700 نقطة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5682 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 5700 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,638 وبين مستوى المقاومة هو 5,740 نقطة