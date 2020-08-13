شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 9553 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، كما يلامس المؤشر الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,529 وبين مستوى المقاومة هو 9,593 نقطة
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