شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 38٫90 فلس، ملامسا لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد مزيدا من التراجع لمستوى الدعم 37 فلس كمستوى أول ثم 31 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.3 بينما مستوى المقاومة هو 39.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط