شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 204 فلس، حيث اغلق عند مستوى 204 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر ابريل الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 200 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 235 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 202 بينما مستوى المقاومة هو 206 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد