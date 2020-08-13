شكرا لقرائتكم خبر عن أسس (OSOS)يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 87٫80 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 91 فلس، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 93 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 85.4 بينما مستوى المقاومة هو 90 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط