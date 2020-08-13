شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 819 فلس، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 830 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 830 فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 900 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 811.7 بينما مستوى المقاومة هو 823.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد