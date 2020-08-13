شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت الضغوط البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10٫80 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما يتلقى السهم مقاومة ناتجة من ملامسته لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 9٫80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.6 بينما مستوى المقاومة هو 11.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط