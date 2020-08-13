شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 26٫90 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 29 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى أول ثم 22٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.5 بينما مستوى المقاومة هو 27.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط