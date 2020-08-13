شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات رابع جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 72٫50 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 74 فلس، والذي يقابل خط الاتجاه الصاعد المكسور لأسفل والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في الضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 70 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71.8 بينما مستوى المقاومة هو 73.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط