شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يتجاوز هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 3٫98 ريال، متجاوزا بذلك هدفه السعري المتوقع عند 3٫97 ريال، والذي يشكل مستوى المقاومة السابق وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 4٫05 ريال كمستوى أول ثم 4٫15 ريال كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 3٫93 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.97 وبين مستوى المقاومة هو 4.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد