شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 3٫94 ريال، مصحوبا يتقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3٫50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫25 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.85 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط