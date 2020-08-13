«سامبا» تنطلق من «دبي المالي العالمي» إلى الأسواق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن انضمام البنك السعودي، مجموعة سامبا المالية، إلى قائمة الشركات النشطة والمُدرجة ضمن المركز.

وستصبح مجموعة سامبا المالية بموجب هذا الترخيص، أول بنك سعودي يقوم بمزاولة أعماله وافتتاح مكتب تمثيلي له في مركز دبي المالي العالمي، حيث ستستفيد المجموعة من المنصة العالمية التي يوفرها «دبي المالي» لتعزيز الحضور العالمي للمجموعة، وتعزيز خدمة العملاء في كل أنحاء المنطقة، كما يأتي هذا التوسع استكمالاً لخطط المجموعة الرامية إلى توسعة أعمالها في المنطقة التي انطلقت في عام 2008 عندما بدأت بتقديم خدماتها المصرفية الشاملة في دولة الإمارات.

ويؤكد هذا التوسع على تقديم مركز دبي المالي العالمي لمجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية عالمية المستوى، فضلاً عن المنظومة المالية الشاملة والمتطورة، الأمر الذي يشكل حافزاً للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو في تقديم الخدمات المصرفية الإقليمية.

وتتمتع مجموعة سامبا المالية بسمعة مرموقة في السعودية في مجالات الابتكار وتقديم حلول مالية رائدة، والتي تنسجم مع رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، إذ تسعى المجموعة بوصفها مجموعة مالية ومصرفية رائدة، إلى التقدير والاعتراف بها كنموذج يحتذى به في كيفية مساهمة الشركات الوطنية في الاقتصاد والمجتمع.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نتوجه بالشكر إلى مجموعة سامبا المالية لكونها أول بنك من المملكة العربية السعودية تقوم بتأسيس مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي لتقديم خدماتها لدولة الإمارات والمنطقة، بحيث يوفر لها المركز أكبر منظومة مالية متكاملة على مستوى المنطقة بوجود أكثر من 2500 شركة، من بينها 820 شركة متخصصة في القطاع المالي، بما يفتح لها المجال للعديد من الفرص والعوامل الهامة للنمو».

وأضاف أميري: «تميزت مجموعة سامبا المالية في المملكة العربية السعودية على صعيد تطوير وتحويل قطاع الخدمات المالية بما ينسجم مع رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، ونتطلع للتعاون مع المجموعة على تسهيل وصولها للأسواق الإقليمية سريعة النمو».

وصرّحت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية في معرض إعلانها عن ترخيص فرع مركز دبي المالي العالمي بالقول: «إن قوة الإطار القانوني والتنظيمي والبنية التحتية لمركز دبي المالي العالمي قد وفرت لنا منصة مثالية يمكننا من خلالها النمو والاستمرار في خدمة عملائنا، ليس في دولة الإمارات فقط، ولكن في جميع أنحاء المنطقة».

وأردفت نشار: «إن فرع مركز دبي المالي العالمي يأتي في إطار خطط سامبا للنمو الاستراتيجي، وسيكون عنصراً مهماً لأعمال المجموعة في الإمارات. وأود أن أشكر كل من شارك في عملية الترخيص، وأتطلع إلى بناء علاقة وثيقة وطويلة الأمد مع مركز دبي المالي العالمي».