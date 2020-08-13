طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيرمنجهـام وسـيبو وهيوستن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى بيرمنجهام اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول، وإلى سيبو 20 أغسطس/آب، وهيوستن 23 أغسطس، ليرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 70 وجهة مطلع الشهر المقبل. وبذلك تواصل الناقلة توفير مزيد من الخيارات أمام عملائها؛ لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وسوف تشغل طيران الإمارات إلى بيرمنجهام 4 رحلات في الأسبوع، وإلى سيبو رحلتين في الأسبوع، بطائرات «البوينج 777-300ER» كما ستشغل 3 رحلات أسبوعياً إلى هيوستن ب«البوينج 777-300LR» وتخدم الناقلة حالياً 5 محطات في الولايات المتحدة؛ هي: نيويورك «جيه اف كيه» وواشنطن العاصمة، وبوسطن وشيكاغو ولوس أنجلوس. وسوف تواصل توسيع شبكتها إلى 6 مدن؛ لتوفر لعملائها 27 رحلة أسبوعياً من دبي إلى الولايات المتحدة.