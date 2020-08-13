ريشي سوناك يرى مؤشرات واعدة رغم تراجع الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن هناك بعض «المؤشرات الواعدة» على أن اقتصاد البلاد يتعافى من انهياره القياسي خلال العزل العام الذي فُرض لمكافحة فيروس كورونا، والذي أُعلن عنه في وقت سابق، الأربعاء.

ووصف سوناك نمواً بنسبة 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران، بأنه مشجع، حتى مع إظهار البيانات الرسمية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.4% في الربع الثاني ككل.

وقال سوناك لجهات بث، إن هناك ضبابية شديدة تحول دون معرفة ما إذا كانت بريطانيا ستحقق تعافياً اقتصادياً سريعاً. وأضاف: «ما نعرفه هو أن هناك مؤشرات واعدة». وتابع: «علينا أن نتأكد من التركيز باستمرار، على توفير فرص جديدة». (رويترز)